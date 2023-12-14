В Крыму растет господдержка сельхозпроизводителей

В ходе прямой линии Президент России Владимир Путин отметил, что государство уделяет большое внимание поддержке сельскохозяйственной отрасли. Из всего объема помощи около 40% выделяется на фермерства. В Крыму, по данным минсельхоза РК, государственная поддержка сельскохозяйственного производства в 2023 году составила 3,2 миллиардов рублей.

Президент отметил, что господдержка помогает аграриям обеспечивать продовольственную безопасность. Так, в этом году в стране собрали рекордный урожай зерна – более 146 миллионов тонн.

В Крыму урожай основных полевых культур убран на площади 597 тысяч гектаров.

Собрано более 2,3 миллионов тонн зерна в первоначально оприходованном весе, — отметили в министерстве сельского хозяйства РК. — Для сравнения, в 2020 году валовой сбор составил 0,908 млн. тонн.