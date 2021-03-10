В Крыму растет спрос на отечественные автомобили

Все дело в господдержке и льготном автокредитовании.

В 2021 году по программам автокредитов с господдержкой уже продано 129 автомобилей марки «LADA». Об этом рассказал директор официального дилерского центра «Лада» в Крыму «Автогрупп Крым» Сергей Матвеев.

Спрос на автомобили данной марки растет, производство развивается. В этом году модельный ряд пополнился еще двумя новинками: «LADA Niva Travel» и «LADA Largus Cross». Продажи стартовали в марте, — рассказал Матвеев.

Сложнее идет реализация грузовых авто.

Это специализированный транспорт, который используется под определенные виды перевозок, требует водительского удостоверения категории «С», — сообщили Центру управления регионом РК в пресс-службе компании «Автодель». — Тем не менее, отечественные производители учитывают запросы рынка и потребителей, расширяют производство. В прошлом году в Крыму в продажу запущено сразу 4 новых модели автомобиля ГАЗ.

Благодаря государственным программам поддержки спроса в отечественной автомобильной промышленности за первые два месяца 2021 года на льготных условиях было реализовано более 42,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Минпромторг России продолжает систематически оказывать поддержку спросу на отечественные автомобили. Эти меры востребованы гражданами России и оказывают существенную поддержку российским и локализованным в РФ иностранным автопроизводителям, — подчеркнул Министр.

По его информации, в рамках программы льготного автокредитования приобретено около 35,4 тыс. автомобилей, по программе льготного лизинга — еще более 7,1 тыс. автомобилей.

Ранее в Минпромторге РФ сообщали, что в 2021 году планируется выделить более 16 млрд. рублей на стимулирование спроса в отечественной автомобильной промышленности. Средства распределяются по различным программам.

Фото и материалы: Центр управления регионом РК.