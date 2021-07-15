В Крыму разъяснили порядок заселения в гостиницы

Сертификат о вакцинации не нужен.

Российским туристам в Крыму при заселении в отели не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сертификат о вакцинации или оставаться на карантине. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК. Однако с рядом ограничений придется смириться (социальная дистанция, масочный режим, запреты на вечерние развлекательные мероприятия и т.д.).

Гражданам РФ предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 или сертификат о вакцинации и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим, — говорится в сообщении.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил, что на данный момент введение обязательной вакцинации для туристов не рассматривается.

При этом туристы могут вакцинироваться в объектах размещения либо на набережных, там, где развернуты мобильные пункты вакцинации, — отметил министр.

Есть ли нюансы? Да, это санатории, имеющие лечебные, оздоровительные программы. Там могут понадобиться медицинские документы, возможно, сертификат о прививке или справка, подтверждающая ПЦР-тест. В минкурортов Республики посоветовали заранее уточнять, какие именно требования действуют в конкретном крымском санатории.