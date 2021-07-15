Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму разъяснили порядок заселения в гостиницы

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Крыму разъяснили порядок заселения в гостиницы
Фото: Victoria_Borodinova, pixabay.com

В Крыму разъяснили порядок заселения в гостиницы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:47 15.07.2021

Сертификат о вакцинации не нужен.

Российским туристам в Крыму при заселении в отели не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сертификат о вакцинации или оставаться на карантине. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК. Однако с рядом ограничений придется смириться (социальная дистанция, масочный режим, запреты на вечерние развлекательные мероприятия и т.д.).

Гражданам РФ предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 или сертификат о вакцинации и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим, — говорится в сообщении.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил, что на данный момент введение обязательной вакцинации для туристов не рассматривается.

При этом туристы могут вакцинироваться в объектах размещения либо на набережных, там, где развернуты мобильные пункты вакцинации, — отметил министр.

Есть ли нюансы? Да, это санатории, имеющие лечебные, оздоровительные программы. Там могут понадобиться медицинские документы, возможно, сертификат о прививке или справка, подтверждающая ПЦР-тест. В минкурортов Республики посоветовали заранее уточнять, какие именно требования действуют в конкретном крымском санатории.

В Крыму разъяснили порядок заселения в гостиницы

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.