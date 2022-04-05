В Крыму разрабатывают автоматизированную линию для прививки винограда

Автоматизированную линию для прививки виноградных черенков разрабатывают учёные Крымского федерального университета. Линия будет оснащена двумя конвейерными лентами, дельта-роботом и системой компьютерного зрения.

Черенки винограда будут располагаться на конвейерной ленте. При помощи технологий компьютерного зрения система будет определять их расположение, размер и наиболее походящие точки захвата. Манипулятор, функционирующий на базе дельта-робота, получив все необходимые данные от системы компьютерного зрения, будет захватывать черенок и помещать его в прививочный узел для совмещения подвоя и привоя, — цитирует пресс-служба вуза руководителя лаборатории цифрового творчества «ФабЛаб» КФУ Владимира Овчаренко.

По его словам, после процесса прививки черенки будут перемещаться на следующий этап – парафинирование, что необходимо для защиты черенка и увеличения процента выхода саженцев.

Как отмечают аграрии, автоматизированная линия позволит увеличить производительность отрасли.

Современное состояние виноградарства ставит перед нами очень важную задачу – увеличение объёма производства отечественного посадочного материала. На сегодняшний день ежегодные минимальные потребности отрасли составляют порядка 2,5 миллионов саженцев винограда. Из них примерно два миллиона саженцев завозится из-за границы, то есть фактически отечественного посадочного материала у нас нет. Конечно, нам необходимо увеличить объём производства в краткие сроки, а такие автоматизированные установки в этом помогут, – сообщил зав. кафедрой плодоовощеводства и виноградарства КФУ Олег Замета.

В работе над проектом активное участие принимают студенты Крымского федерального университета, которые в процессе обучаются основам 3D-моделирования, программирования, учатся работать на станках с числовым программным управлением, разрабатывать сложные механические и электронные устройства.

Проект по разработке автоматизированной линии реализуется в Крымском федеральном университете в рамках программы «Приоритет 2030». Запустить установку планируется до конца 2022 года.

фото: пресс-служба КФУ

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!