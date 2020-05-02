В Крыму разработали «дорожную карту» для предпринимателей

«Дорожную карту» для предпринимателей разработали специалисты Министерства экономического развития Республики Крым.

В «дорожной карте» отражен маршрут, который необходимо пройти бизнесмену для возобновления работы в режиме повышенной готовности. Так, согласно распоряжению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, утвержден перечень предприятий и организаций, которые с 1 мая могут возобновить работу. Среди них: организации (индивидуальные предприниматели), выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие и лекарственные средства, медицинские изделия; частные охранные организации; организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги салонов красоты, парикмахерских, организации и ИП по ремонту компьютеров, предметов личного потребления, ремонту обуви, стирки и химчистки, торговли строительными материалами, магазины сантехники и хозтоваров, торговли автомобильными принадлежностями. А также организации, обеспечивающие размещение рекламы, изготовление полиграфической продукции; организации по добыче и поставке инертных материалов, строительных материалов, материалов, оборудования и комплектующих для эксплуатации и содержания автомобильных дорог, оказанию услуг по строительному контролю и др., — отмечают в пресс-службе ведомства.