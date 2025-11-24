Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму разработали форму иска для получения компенсации за ущерб от блокад Киева
Новости Республики
В Крыму разработали форму иска для получения компенсации за ущерб от блокад Киева
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму разработали форму иска для получения компенсации за ущерб от блокад Киева

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:09 24.11.2025

В Крыму разработали типовую форму иска на получение компенсации за ущерб в результате водной и энергетической блокад со стороны Украины. Об этом сообщил глава крымского Госсовета Владимир Константинов. По его словам, документы распространяются на физических и юридических лиц. Всего же Арбитражный суд Крыма принял уже 12 положительных решений по искам на взыскание ущерба. Общая сумма компенсаций составила больше 5,3 млрд рублей.

Мы стоим у истоков большой работы. Уверен, после окончания СВО, в рамках подсчета ущерба сторонами конфликта результаты нашего общего труда будут крайне востребованы, – подчеркнул Константинов.

В июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании «Укрэнерго» в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.

Узнайте больше:  Важно: риелторы создали штаб по защите покупателей недвижимости

Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.