В Крыму разработали форму иска для получения компенсации за ущерб от блокад Киева

В Крыму разработали типовую форму иска на получение компенсации за ущерб в результате водной и энергетической блокад со стороны Украины. Об этом сообщил глава крымского Госсовета Владимир Константинов. По его словам, документы распространяются на физических и юридических лиц. Всего же Арбитражный суд Крыма принял уже 12 положительных решений по искам на взыскание ущерба. Общая сумма компенсаций составила больше 5,3 млрд рублей.
Мы стоим у истоков большой работы. Уверен, после окончания СВО, в рамках подсчета ущерба сторонами конфликта результаты нашего общего труда будут крайне востребованы, – подчеркнул Константинов.
В июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании «Укрэнерго» в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.
Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.
источник: РИА Новости Крым
