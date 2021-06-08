В Крыму разработали рекомендации для владельцев электросамокатов

С наступлением лета Центр управления регионом Республики Крым фиксирует увеличение сообщений в социальных сетях об инцидентах с участием электросамокатов: столкновения с машинами, наезды на пешеходов. Это происходит на набережных курортных Алушты и Ялты, в Гагаринском парке Симферополя. Пешеходы жалуются и просят запретить или хотя бы ограничить эксплуатацию «средств индивидуальной мобильности».

Несмотря на то, что некоторые электросамокаты разгоняются порой до 90 км/ч, приобрести их легко, документов для управления не нужно. Их использование никак не регламентируется.

Электротранспорт – отличное средство передвижения. Он не только экономит ваше время, но и уменьшает негативное влияние на экологию. Противники средств индивидуальной мобильности апеллируют к тому, что райдеры гоняют по пешеходным зонам и дорожной части с огромной скоростью, нередко являясь причиной неприятных инцидентов. Я считаю, что наша задача – показать молодым и неопытным пользователем как можно безопасно передвигаться на электросамокате. Одно из самых главных условий – защитная экипировка. Надеюсь, что наша совместная работа с Центром управления Республики Крым даст свои результаты и неприятных последствий с участием электросамокатов станет меньше, — отметил председатель крымского клуба пользователей электротранспорта Александр Никулин.

Массовое распространение электросамокатов — объективная тенденция. Их использование облегчает и ускоряет перемещение в городе, способствует уменьшению вредных выбросов в атмосферу, но…

К сожалению, в Крыму пока не развита инфраструктура для этого вида транспорта, а в правилах дорожного движения упоминание персонального электротранспорта вообще отсутствует. Они передвигаются по пешеходным зонам и проезжей части, мчатся на высоких скоростях, закладывают виражи и не имеют соответствующей экипировки, не знают ПДД. Становится понятным, что необходимо обезопасить остальных граждан и, вероятно, разработать порядок эксплуатации средства индивидуальной мобильности в общественных местах, — пояснил руководитель Центра управления регионом РК Анатолий Половинец

Поскольку в Крыму начались не только летние каникулы для школьников, но и курортный сезон, Центр управления регионом надеется, что благодаря памятке, подготовленной совместно с крымскими общественниками, происшествий с электросамокатами станет меньше.

С рекомендациями можно ознакомиться тут:

https://ok.ru/tsur82/topic/153401083179053

https://vk.com/wall-201762309_650

https://t.me/tsur82/142