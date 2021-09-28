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В Крыму разрешили конференцию «Госзаказ на берегах Тавриды». Коронавирус – не помеха
Фото: Cozendo, pixabay.com

В Крыму разрешили конференцию «Госзаказ на берегах Тавриды». Коронавирус – не помеха

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:43 28.09.2021

Глава РК Сергей Аксёнов разрешил провести в Крыму конференцию по государственным закупкам. Соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима «повышенной готовности».

Указ

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение с 5 октября по 9 октября 2021 года II Общероссийской конференции по государственным закупкам «Госзаказ на берегах Тавриды» в выставочном зале с амфитеатром бизнес-центра Акционерного общества «Туристско-оздоровительный комплекс «Судак» с общим количеством участников не более 80 человек, – говорится в документе.

Организатором конференции выступает Госкомитет конкурентной политики Крыма. Участие в конференции бесплатное.

Также указ о режиме «повышенной готовности» не распространяется на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций…

В Крыму разрешили конференцию «Госзаказ на берегах Тавриды». Коронавирус – не помеха

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