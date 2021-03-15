В Крыму разрешили массовые мероприятия в честь 7-летия Русской весны

Глава РК Сергей Аксёнов разрешил проводить в Крыму массовые мероприятия, приуроченные к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Соответствующие поправки внесены в Указ о режиме «повышенной готовности».

Указ

Действие абзаца первого настоящего подпункта (запрет — ред.) не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией (организованных) всероссийским мотоклубом «Ночные волки» 18 марта 2021 года в Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, праздничных мото-, автопробегов, – говорится в документе.

Также разрешено проведение смотра юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым в рамках реализации общественного проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской весны» 20 марта 2021 года с 10:00 до 16:00 на площадках ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».

Изменение внесено в подпункт 6.1 пункта 6. Он запрещает на территории Республики Крым проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных во время действия режима повышенной готовности.