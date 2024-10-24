В Крыму развиваются мастерские по сбору и ремонту дронов

Крымские бойцы с передовой поделились, что восстановленные в крымских народных мастерских дроны помогли выполнить серию боевых задач по разведке местности. Несколько дронов бойцов бесплатно восстановил крымский мастер вместе с Народным фронтом.

До сих пор не верится, что наши дроны удалось спасти. Это очень дорогостоящая техника, без которой мы как без глаз. Качество работы восстановленных дронов на том же уровне, что и сразу после покупки. Буквально на днях благодаря этому удалось выполнить боевую задачу на нуле вблизи врага, — делится крымский боец с позывным «Тигр».

Количество народных мастерских в Крыму увеличивается. Их организовывают как простые кулибины, так и бойцы наших подразделений, находящиеся на ротации в Крыму.

Не просто собираем дроны камикадзе и восстанавливаем коммерческие коптеры, но и сами стараемся применять лучшие наработки. Это и гексокоптер, по сути таже «Баба-Яга», и дроны самолетного типа. Бойцы очень высоко ценят такую технику на фронте. В ближайшее время хотим расширять наши возможности тестов этой техники для бойцов, чтобы перед отправкой в зону СВО уже иметь необходимый опыт пилотирования, — отмечает крымский боец с позывным «Грог».

Заявки на помощь в восстановлении дронов и, в первую очередь, в передаче дополнительной техники поступает регулярно.

У нас появляются новые партнеры, которые занимаются кулибинской разработкой дронов, при этом и действующие мастерские продолжают работать. Конечно, слова большой благодарности мастерам, которые действительно вкладывают себя в дело «дронов». Бойцы из разных подразделений очень высоко ценят это направление, в ближайшее время у нас намечены совместные боевые тесты с еще одним разработчиком, в которых хотят участвовать бойцы сразу из 3 разных видов войск, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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