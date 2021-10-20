В Крыму разворачивают дополнительные койки для госпитализации профильных больных

В связи с ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией на полуострове Министерство здравоохранения Республики Крым продолжает разворачивать дополнительные койки для госпитализации профильных больных.

На сегодняшний день в Крыму развёрнуто 4 630 коек. Свободные коечные места буквально моментально заполняются, поскольку количество пациентов, требующих госпитализации, возросло в разы. Нагрузка на первичное звено и скорую медицинскую помощь колоссальная. В десять раз увеличилось количество вызовов бригад «скорой», — цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения РК заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского.

Из-за стремительного развития ситуации по увеличению числа заболевших и практически 100% заполняемости «ковидных» госпиталей г. Симферополя коечный фонд увеличивается за счет районных больниц. В частности, на днях большое количество дополнительных коек развернуто в Алуштинской ЦГБ и Кировской РБ.

В день мы госпитализируем 250-300 человек. Отмечаем также, что удлиняется и срок нахождения больных в стационаре. Если раньше это было в среднем 10 дней, то сейчас значительно дольше. Кроме того, внушительное количество тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержке. Ситуация крайне сложная, — сообщил Антон Лясковский.

Так, на сегодняшний день в стационарах на лечении находится 4 291 пациент. Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция: 399 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 16 пациентов на инвазивном аппарате ИВЛ, 125 пациентов на неинвазивном аппарате ИВЛ. Количество пациентов, получающих оксигенотерапию, — 1520.

Также, Антон Лясковский отметил, что около 60% больных республики находится на амбулаторном лечении при среднероссийском показателе 70%.

Сейчас у нас выделено порядка 42 миллионов рублей на приобретение лекарственных препаратов именно для амбулаторного звена. В связи с новыми методическими рекомендациями Минздрава России увеличена доля закупки более серьезных препаратов, таких как «Фавипиравир». Активно сейчас проводятся закупки, буквально завтра мы получаем очередную партию и оперативно распределяем по медицинским организациям, — говорит заместитель министра.

Вместе с тем, Министерство здравоохранения Республики Крым убедительно просит жителей полуострова не заниматься самолечением, так как применение непоказанных препаратов на ранних стадиях заболевания может лишь ухудшить его течение.