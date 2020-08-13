В Крыму разыскивают водителя авто, сбившего велосипедиста и сбежавшего с места ДТП

В Крыму сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП, зафиксированного 12 августа, около 20:40, и принимают меры к розыску водителя, скрывшегося с места происшествия.
По предварительной информации, в пгт. Красногвардейское неустановленный водитель, управляя автомобилем, предположительно, ВАЗ-21104, двигаясь по ул. Спортивная со стороны ул. Островского, не выбрал безопасный боковой интервал до двигающегося впереди по ходу движения велосипедиста, допустил наезд на велосипед под управлением гражданина, 1940 года рождения, — рассказали в ГИБДД.
В нарушении правил дорожного движения водитель неустановленного транспортного средства скрылся с места ДТП, участником которого он являлся. В результате аварии велосипедист получил телесные повреждения, доставлен в медучреждение.
Полицейские Красногвардейского района обращаются к возможным свидетелем и очевидцам данного происшествия с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию о водителе и транспортном средстве по телефону Дежурной части: (36556) 55-780 либо 102.
Также сотрудники полиции призывают водителя автомобиля добровольно явиться в подразделения Госавтоинспекции для разбирательств во избежание более серьезных правовых последствий при определении степени виды участников инцидента.
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