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В Крыму разыскивают мужчину - пропал Андрей Изотов
фото: скрин видео vk.com/lizaalert_krum

В Крыму разыскивают мужчину — пропал Андрей Изотов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:19 08.11.2024

Андрей Изотов — житель с. Пионерское, Симферопольский район. Пропал без вести 6 ноября

В Крыму разыскивают мужчину - пропал Андрей Изотов

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