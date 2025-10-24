Прямо сейчас:
В Крыму разыскивают мужчину — пропал без вести Андрей Рублёв

15:24 24.10.2025

Андрей Рублёв — житель пгт Молодёжное, Симферопольского района. Пропал 15 октября.

В Крыму разыскивают мужчину - пропал без вести Андрей Рублёв

Просмотры: 7

