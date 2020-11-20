В Крыму реализован инвестпроект на 60 миллионов рублей. Инвестор – местная компания

Важно вдвойне, что речь идет о воде сельскому хозяйству.

Крымская компания реализовала инвестпроект на 60 млн. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Животноводческое предприятие значительно увеличит кормовую базу благодаря реализации инвестпроекта.

Компания реализовала инвестиционный проект в Первомайском районе Республики Крым по созданию пруда-накопителя на 85 тысяч кубометров воды. Сооружение даст возможность дополнительно орошать 200 гектаров площади полей. В планах предприятия засеять поле кукурузой. На предприятии урожайность кукурузы без полива составляет160 ц/га, руководство предприятия, благодаря пруду-накопителю планирует получить 400 ц/га, — прокомментировал вице-премьер.

По словам Андрея Рюмшина, объемы реализованных инвестиций составили более 60 млн. рублей собственных средств. Строительство в кратчайшие сроки: всего за 2,5 месяца, выполнила крымская компания «Южный Формат». В рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» ООО «Крым-Фарминг» претендует на субсидию по возмещению части фактически осуществленных расходов.

Компания предоставила в минсельхоз Крыма пакет документов на возмещение части затрат на выполненные гидромелиоративные мероприятия: строительство систем водоподачи и пруда-накопителя с целью введения в эксплуатацию 200 гектаров орошаемых земель. К субсидированию заявлено более 70% понесённых затрат. Для инвестора это серьёзная государственная поддержка, — акцентировал внимание заместитель Председателя Совмина.

Пруд-накопитель имеет площадь водной глади порядка 30 тысяч кв. метров. Глубина — 4 метра. Водный объект расположен за пределами населенных пунктов: в двух километрах от с. Упорное, и в зимнее время будет накапливать объем воды, необходимый для орошения полей, что позволит увеличить урожай кормовых культур и, соответственно, объем производимого компанией высококачественного молока.

Это — современное гидромелиоративное сооружение, оснащенное самым современным технологическим оборудованием, полностью покрыто гидромембраной, сберегающей влагу, системой фильтрации воды, насосной станцией. Компания приобрела также две поливальные машины «Valley» (производство США). Пруд-накопитель сможет обеспечить бесперебойное орошение на площади 200 гектаров.

Благодаря данной компании Республика Крым всегда в лидерах среди регионов по среднесуточному надою молока. От одной коровы за сутки надо составляет более 20 кг. На сегодня это второй показатель по Южному Федеральному округу. При этом все молоко остаётся в республике, — заключил вице-премьер РК.

