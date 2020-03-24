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 В Крыму реализуется телерадиопроект «Домашнее задание»

В Крыму реализуется телерадиопроект «Домашнее задание»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 10:58 24.03.2020

Уроки проводят лучшие педагоги Республики.

С 23 марта по 12 апреля  в Крыму реализуется телерадиопроект «Домашнее задание». Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи РК. Уроки проводят лучшие педагоги Республики, совместно с Крымским республиканским институтом постдипломного педагогического образования и Управлением по надзору и контролю за качеством образования.

С 23 марта ежедневно в 10:00 транслируются на телевидении уроки по программе подготовки выпускников к Основному государственному экзамену и Единому государственному экзамену. Уроки записаны по предметам: математике и русскому языку, биологии и химии, — рассказали в министерстве.

В формате радиоуроков записаны уроки по гуманитарным направлениям: обществознанию и литературе.

Для 5-8 и 10 классов ежедневно с 10:30 до 14:00 будут проведены уроки по расписанию: по 1 часу для 5, 6, 7, 8, и 10 классов. Уроки будут транслироваться с понедельника по субботу. Один урок будет содержать блочную модульную подачу нового материала и инструктаж по закреплению навыка и формированию умений. Уроки для этих классов будут транслироваться с 30 марта. Математика, русский язык и английский язык запланированы по 3 урока в неделю, биология, история, литература, химия, география – по одному уроку, — уточнили в республиканском минобразе.

Для начальных классов будут проведены радиоуроки по литературному чтению и окружающему миру.

Еще один проект  будет реализован с радио «Спутник». Лучшие педагоги, библиотекари, детские поэты и писатели будут рекомендовать для прочтения детскую литературу.

В Крыму реализуется телерадиопроект «Домашнее задание»

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