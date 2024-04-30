В Крыму реализуется проект по выращиванию малины и клубники по технологии ускоренного плодоношения

Согласно проекту крымский производитель клубники создаёт свой питомник.

В Крыму реализуется проект по выращиванию малины и клубники по уникальной технологии ускоренного плодоношения. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

В результате работы данного проекта одно из предприятий Республики создаёт свой питомник. Алиме Зарединова рассказала о том, что этот сельхозпроизводитель выращивает клубнику и малину в защищенном грунте по уникальной технологии. В перспективе аграрий планирует автоматизировать производство и создать питомник с собственной селекционной лабораторией.

Несмотря на природные катаклизмы, в результате которых в 2022 году предприятие сильно пострадало, оно не просто продолжает работать, но и увеличивает площади теплиц и создаёт свой питомник. В Крыму всегда были благоприятные погодные и климатические условия для развития производства ягодной продукции. Ягоду выращивают как в закрытом, так и в открытом грунте. В теплицах, например, садовая земляника растет примерно на 24 гектарах, в которых также выращивают клубнику, малину и ежевику. Сегодня мы видим, что технологии не стоят на месте и проект, который удалось реализовать, по строительству тепличного комплекса и внедрения искусственного интеллекта в производственный процесс, позволит облегчить работу и систематизировать ее, — прокомментировала врио министра сельского хозяйства РК.

Алиме Зарединова также отметила, что в прошлом году крымские аграрии всех форм собственности собрали почти 200 тонн продукции. Лидером по производству ягод является Бахчисарайский район. Урожай в этом районе составил 562 тонны. В общей сложности производством ягодных культур занимается сельхозтоваропроизводители 12 районов Республики Крым.

Фото: минсельхоз РК.