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В у реализуется проект по выращиванию малины и клубники по технологии ускоренного плодоношения

В Крыму реализуется проект по выращиванию малины и клубники по технологии ускоренного плодоношения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 15:22 30.04.2024

Согласно проекту крымский производитель клубники создаёт свой питомник.

В Крыму реализуется проект по выращиванию малины и клубники по уникальной технологии ускоренного плодоношения. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

В результате работы данного проекта одно из предприятий Республики создаёт свой питомник. Алиме Зарединова рассказала о том, что этот сельхозпроизводитель выращивает клубнику и малину в защищенном грунте по уникальной технологии. В перспективе аграрий планирует автоматизировать производство и создать питомник с собственной селекционной лабораторией.

Несмотря на природные катаклизмы, в результате которых в 2022 году предприятие сильно пострадало, оно не просто продолжает работать, но и увеличивает площади теплиц и создаёт свой питомник. В Крыму всегда были благоприятные погодные и климатические условия для развития производства ягодной продукции. Ягоду выращивают как в закрытом, так и в открытом грунте. В теплицах, например, садовая земляника растет примерно на 24 гектарах, в которых также выращивают клубнику, малину и ежевику. 

Сегодня мы видим, что технологии не стоят на месте и проект, который удалось реализовать, по строительству тепличного комплекса и внедрения искусственного интеллекта в производственный процесс, позволит облегчить работу и систематизировать ее, — прокомментировала врио министра сельского хозяйства РК.

В Крыму реализуется проект по выращиванию малины и клубники по технологии ускоренного плодоношения  

Алиме Зарединова также отметила, что в прошлом году крымские аграрии всех форм собственности собрали почти 200 тонн продукции. Лидером по производству ягод является Бахчисарайский район. Урожай в этом районе составил 562 тонны. В общей сложности производством ягодных культур занимается сельхозтоваропроизводители 12 районов Республики Крым.

Узнайте больше:  В РК выращивают малину и клубнику по уникальной технологии

В Крыму реализуется проект по выращиванию малины и клубники по технологии ускоренного плодоношения  

Фото: минсельхоз РК.

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