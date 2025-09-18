В Крыму реализуется проект реабилитации ветеранов СВО «Перезагрузка»

Крым с осени 2023 года принимает бойцов подразделений войск спецназначения с передовой после тяжелых ранений.

Первые для ребят поездки в Крым, а для многих и на море, стали возможны благодаря смене проекта Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта – лагеря «Перезагрузка» (военкора Ирины Куксенковой) в одном из санаториев полуострова. Здесь для них проводят процедуры и помогают восстановиться, — сообщили в пресс-службе народного фронта в Крыму.

Команда проекта работает над восстановлением парней, решает их медицинские и гражданские вопросы.

А с НФ Крыма бойцов отвезли на день на «духовную перезагрузку» в МДЦ «Артек», встреча с детьми в котором уже стала доброй традицией проекта.

Такой подход — это лучшая перезагрузка после ранений! Заряжает невероятно, — поделился один из участников смены.

После восстановления бойцы возвращаются к своим товарищам на фронт.

