В Крыму реализуется программа «Активное долголетие»

Как уточнил Сергей Аксёнов, в числе основных задач программы – продвижение здорового образа жизни, социальной и культурной активности, организация досуга и отдыха, вовлечение в непрерывное образование, обучение финансовой и компьютерной грамотности, развитие волонтерского движения.

Во всех городах и районах Крыма на базе центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов созданы отделения активного долголетия – «Центры активности», посетив которые каждый пенсионер может найти занятие по душе и ощутить себя частью большого сообщества, – отметил Глава республики.

В отделениях есть условия для проведения различных спортивно-оздоровительных мероприятий: от занятий на тренажерах и ежедневной зарядки до тенниса и скандинавской ходьбы. Для проведения сеансов галотерапии функционируют специальные соляные комнаты. В центрах также действуют клубы по интересам, кружки, литературно-музыкальные гостиные, творческие мастерские, танцевальные студии.

Сергей Аксёнов добавил, что отделения активного долголетия открыты для всех желающих, достигших 60 лет. В 2025 году их посетили более 4 тыс. человек.

В реализацию мероприятий программы «Активное долголетие» вовлечены органы власти как на республиканском, так и на муниципальном уровне. Координатором программы является Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым