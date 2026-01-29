Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму реализуется программа «Активное долголетие»
Новости Республики
В Крыму реализуется программа "Активное долголетие"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму реализуется программа «Активное долголетие»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:35 29.01.2026

Более 170 тыс. пенсионеров и пожилых крымчан приняли участие в программе «Активное долголетие», стартовавшей в республике в 2025 году в рамках национального проекта «Семья». Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале.

Как уточнил Сергей Аксёнов, в числе основных задач программы – продвижение здорового образа жизни, социальной и культурной активности, организация досуга и отдыха, вовлечение в непрерывное образование, обучение финансовой и компьютерной грамотности, развитие волонтерского движения.

Во всех городах и районах Крыма на базе центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов созданы отделения активного долголетия – «Центры активности», посетив которые каждый пенсионер может найти занятие по душе и ощутить себя частью большого сообщества, – отметил Глава республики.

В отделениях есть условия для проведения различных спортивно-оздоровительных мероприятий: от занятий на тренажерах и ежедневной зарядки до тенниса и скандинавской ходьбы. Для проведения сеансов галотерапии функционируют специальные соляные комнаты. В центрах также действуют клубы по интересам, кружки, литературно-музыкальные гостиные, творческие мастерские, танцевальные студии.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "Ленинградцы отстояли родной город своим героическим трудом и стальной выдержкой"

Сергей Аксёнов добавил, что отделения активного долголетия открыты для всех желающих, достигших 60 лет. В 2025 году их посетили более 4 тыс. человек.

В реализацию мероприятий программы «Активное долголетие» вовлечены органы власти как на республиканском, так и на муниципальном уровне. Координатором программы является Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.