В Крыму реализуют проект по сохранению уникальных водных объектов

В Крыму разработан региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов», который соответствует критериям национального проекта «Экология» и идеям федеральной целевой программы «Вода России». Региональный проект включает мероприятия по расчистке не менее 11 участков русел рек протяжённостью не менее 27,8 км, со сроком реализации 2021–2024 годах. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на расчистку участков русел рек Чурук-Су, Бельбек, Салгир с притоками, Славянка, Улу-Узень, КуруУзень, Алачук, Андус, Улу-Узень Восточный, Орта-Узень, Отуз и ручья Кизилташский, в границах населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов и городских округов Алушта, Симферополь и Феодосия.

Республика Крым является самым малообеспеченным водными ресурсами регионом России – водообеспеченность населения региона составляет 0,5 тыс. м3/год, что в 58 раз ниже среднероссийского показателя, – цитирует пресс-служба ФЦП «Вода России» директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Сергей Будилин. – Поэтому реализация мероприятий, направленных на экологическую реабилитацию объектов водного фонда и развитие водохозяйственного комплекса самого молодого региона Российской Федерации, приобретает особую актуальность, как в рамках Национального проекта «Экология», так и в ходе реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах.

В декабре 2019 году Госкомводхоз заключил соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории Республики Крым в рамках национального проекта «Экология».

В настоящее время в регионе реализуется также Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017–2020 годы, цели и задачи которой соответствуют целям и задачам Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», являющейся одним из программно-целевых инструментов Госпрограммы.