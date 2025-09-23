В Крыму реализуют государственную программу «Доступная среда». Что сделано?

Для достижения этой цели в Крыму с 2014 года реализуется государственная программа «Доступная среда», в рамках которой исполнительными органами республики проводятся мероприятия по созданию беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в сфере здравоохранения, социального обслуживания, занятости населения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта. За десять лет реализации программы с учетом потребностей инвалидов в Крыму было оборудовано 224 объекта инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, – сообщил Глава Крыма.

Так, в сфере культуры прошли адаптацию 15 объектов. Среди наиболее посещаемых учреждений: ГБУ РК «Центральный музей Тавриды», ГБУ РК «Крымский этнографический музей», ГАУК РК «Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького», ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко», ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей», ГАУК РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник», ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского».

Мероприятия по созданию беспрепятственного доступа проводились и в транспортной сфере. Были адаптированы 19 крупных автостанций и автовокзалов в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии, Саках и других городах. Также важно отметить, что весь транспорт ГУП РК «Крымтроллейбус» оснащен автоинформаторами для инвалидов по зрению и слуху. Большая часть автобусов и троллейбусов оборудована пандусами.

В 2025 году продолжаются работы по адаптации еще 15 объектов в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и транспорта.

Особое внимание уделяется повышению доступности туристских услуг для маломобильных граждан. В Крыму работают 78 пляжей, на которых созданы все комфортные условия для инвалидов. Большинство оборудованных пляжей находится в Евпаторийском городском округе и в Ялтинском муниципальном округе – 35 и 16 соответственно. Кроме того, в рамках проекта развития инклюзивного туризма, инициированного Министерством курортов и туризма РК, для детей с ограниченными возможностями здоровья организуются инклюзивные экскурсии. Так, с октября 2024 года проведено уже 39 экскурсий, до конца 2025 года планируется проведение еще 15 экскурсий.

Сергей Аксёнов добавил, что благодаря качественной и плодотворной работе органов труда и социальной защиты муниципальных образований республики на территории Крыма паспортизировано уже 4 036 объектов, доступных для инвалидов.

Все эти объекты размещены в информационной системе «Карта доступности», которая помогает людям с ОВЗ ориентироваться в городской среде, составлять наиболее удобные маршруты для передвижения и находить требуемые объекты социальной инфраструктуры по заданным параметрам, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым