В Крыму реализуют меры по модернизации службы скорой помощи

Рад поздравить работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником!

Ваш труд по праву считается одним из самых сложных и тяжелых. Он требует максимального напряжения моральных и физических сил, высокого профессионализма, умения быстро принимать правильные решения в критических ситуациях. И конечно, способности сострадать, успокоить и больного человека, и его родных.

В Крыму последовательно реализуются меры по модернизации отрасли: обновлен автопарк, совершенствуется материально-техническая база. Для медиков предусмотрены различные меры поддержки – от ежемесячных региональных надбавок до компенсации расходов на оплату жилых помещений для иногородних специалистов.

Действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 15 врачей и 74 фельдшера скорой помощи получили единовременные компенсационные выплаты в рамках этих программ.

Искренне благодарю всех работников скорой помощи за добросовестный, самоотверженный труд и верность врачебному долгу. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

