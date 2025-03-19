В Крыму реализуют проект «Вместе с героями»

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина рассказала о реализации проекта «Вместе с героями», нацеленного на оказание мер поддержки участникам СВО и их ближайшим родственникам.
Данный проект инициирован Национальной палатой кадастровых инженеров, он предоставляет юридическим лицам – как индивидуальным предпринимателям, так и кадастровым компаниям – возможность оказать поддержку участникам специальной военной операции, членам их семей и семьям погибших участников СВО. В рамках проекта кадастровые работы по оформлению бытовой недвижимости проводятся на льготных условиях, – разъяснила вице-премьер.
Так, для участников проекта стоимость договора на изготовление межевого или технического плана составляет всего 1 рубль. Кадастровые инженеры, участвующие в проекте, также могут оказывать консультационно-правовую помощь и другие услуги на безвозмездной основе.
Анна Анюхина также отметила, что проект распространяется только на объекты, предназначенные для частного некоммерческого использования. Это могут быть земельные участки, предоставленные или принадлежащие заказчику для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, строительства гаража для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, а также капитальные объекты, расположенные на этих участках.
Всю необходимую информацию о проекте, список волонтёров, поддержавших идею, а также типовой договор на выполнение кадастровых работ в рамках проекта можно найти на сайте Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».
источник: пресс-служба Правительства Республики Крым
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