В Крыму реализуют проект «Вместе с героями»

Анна Анюхина также отметила, что проект распространяется только на объекты, предназначенные для частного некоммерческого использования. Это могут быть земельные участки, предоставленные или принадлежащие заказчику для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, строительства гаража для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, а также капитальные объекты, расположенные на этих участках.

Всю необходимую информацию о проекте, список волонтёров, поддержавших идею, а также типовой договор на выполнение кадастровых работ в рамках проекта можно найти на сайте Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

источник: пресс-служба Правительства Республики Крым