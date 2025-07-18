В Крыму реализуют проекты «Золотые пески России» и «Крымская ривьера». Идут по графику

В рамках федеральной программы в Крыму продолжается работа по реализации проекта «Золотые пески России» и «Крымская ривьера».

Новый круглогодичный курорт займет территорию площадью 213 га между Евпаторией и Саками, где будут построены 18 современных отелей. За сезон здесь смогут отдохнуть до миллиона туристов, что значительно повысит туристическую привлекательность региона, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По проекту протяженность новой набережной, которая составит 12 км, соединив города Саки и Евпатория, станет самой длинной в России. По словам Председателя Правительства Крыма, это создаст уникальные возможности для отдыха и прогулок, улучшит инфраструктуру побережья.

Как отметил Гоцанюк, на сегодняшний день работы идут по графику: проектируется строительство набережной, новой дороги и перенос действующей за железнодорожные пути, модернизация газораспределительной сети и строительство подстанции 110 кВ.

Также по словам Председателя Совмина, в этом году в рамках проекта «Крымская ривьера» завершатся проектные работы по созданию туристических объектов и строительству съезда с трассы Симферополь–Евпатория.

Кроме того, в сфере энергетики необходимо обеспечить финансирование реконструкции ГРС «Саки», а также работ по модернизации газораспределительных сетей и подстанции.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым