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Новости Республики
В Крыму реализуют проекты "Золотые пески России" и "Крымская ривьера". Идут по графику
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму реализуют проекты «Золотые пески России» и «Крымская ривьера». Идут по графику

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:50 18.07.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в совещании в режиме ВКС под председательством заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Николаевича Чернышенко по созданию федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

В рамках федеральной программы в Крыму продолжается работа по реализации проекта «Золотые пески России» и «Крымская ривьера».

Новый круглогодичный курорт займет территорию площадью 213 га между Евпаторией и Саками, где будут построены 18 современных отелей. За сезон здесь смогут отдохнуть до миллиона туристов, что значительно повысит туристическую привлекательность региона, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По проекту протяженность новой набережной, которая составит 12 км, соединив города Саки и Евпатория, станет самой длинной в России. По словам Председателя Правительства Крыма, это создаст уникальные возможности для отдыха и прогулок, улучшит инфраструктуру побережья.

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Как отметил Гоцанюк, на сегодняшний день работы идут по графику: проектируется строительство набережной, новой дороги и перенос действующей за железнодорожные пути, модернизация газораспределительной сети и строительство подстанции 110 кВ.

Также по словам Председателя Совмина, в этом году в рамках проекта «Крымская ривьера» завершатся проектные работы по созданию туристических объектов и строительству съезда с трассы Симферополь–Евпатория.

Кроме того, в сфере энергетики необходимо обеспечить финансирование реконструкции ГРС «Саки», а также работ по модернизации газораспределительных сетей и подстанции.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

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