В Крыму реализуют жилищную программу строительства «Стандартное жилье»

Сергей Аксёнов уточнил, что ключевым преимуществом такого жилья является его стоимость – на 20 % ниже рыночной. Так, в пгт Гвардейское Симферопольского района ведется строительство 197-квартирного восьмиэтажного жилого дома общей площадью более 15 тыс. кв. метров.

Проектом предусмотрено все необходимое для комфортного проживания. Квартиры с чистовой отделкой будут оснащены газовым отоплением. Во дворе появятся детские и взрослые спортивные и игровые площадки со специальным мягким покрытием, а также зоны для выгула собак. В рамках работ по озеленению высадят деревья, кустарники и разобьют газоны. Особое внимание уделено доступности жилья для людей с ограниченными возможностями, – поделился Глава Крыма, добавив, что объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2026 года.

Кроме того, программа включает строительство двух многоквартирных жилых домов на 197 и 189 квартир в пгт Гвардейское и проектирование 100-квартирного дома в городе Саки.

При этом для ряда категорий граждан предусматривается субсидия за счет средств республиканского бюджета в размере до 30 % стоимости жилья, это в том числе: медицинские работники, педагоги, государственные и муниципальные служащие; работники соцзащиты, культуры, физкультуры и спорта, а также государственных и муниципальных предприятий; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи, имеющие трех и более детей; молодые семьи.

Сергей Аксёнов отметил, что приобрести стандартное жилье имеют возможность граждане, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Республики Крым, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений не более 18 кв. метров в расчете на гражданина и каждого члена его семьи, то есть не более 32 кв. метров на одиноко проживающего гражданина.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым