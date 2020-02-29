В Крыму реформе ЖКХ помогут субсидии

В Крыму увеличена расходную часть республиканского бюджета на 4,8 млрд. рублей за счет субсидий из федерального бюджета. По информации Совмна РК, деньги пойдут на реформирование ЖКХ, благоустройство территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда», ремонт школ.

Такие изменения внесены в бюджет Республикина 2020 год. В частности, общий объем доходов вырос на 497,8 млн. рублей до 185729,6 млн. рублей, расходов — на 4,8 млрд. рублей до 190052,6 млн. рублей. Дефицит бюджета составит 4,3 млн. рублей, который будет погашен за счет приватизации, дополнительных поступлений и остатков на счетах по учету средств бюджета.

Увеличение общего объема расходов на 2020 год в целом связано с увеличением бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым на сумму 3784,6 млн. рублей, увеличением объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на 897,7 млн. рублей, увеличением бюджетных ассигнований бюджета по расходам Фонда содействия реформированию ЖКХ на сумму 140,8 млн. рублей, — подчеркнули в Совмине РК.

В частности, министерству ЖКХ Республики выделяется 730 млн. рублей, из которых 400 млн. рублей пойдут на уборку территорий в муниципалитетах, остальные на ремонт общежитий, водоводов и благоустройство территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Наибольшие суммы к распределению составили расходы на Минобразования РК — более 1 миллиарда рублей. Это очень важно, что выделены большие средства на ремонт крыш и замену оконных блоков в тех школах, где наибольшая нуждаемость. Также добавили 100 миллионов на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровление. Были направлены большие средства минЖКХ, а именно 400 миллионов на проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке территорий муниципальных образований Крыма. Также выделено почти 484 миллиона минтопэнерго на уличное освещение наших городов, районов и поселений. Кроме того, 100 млн были выделены минспорту на организацию и проведение мероприятий Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Республики Крым на 2020 год, – отметила вице-премьер- министр финансов РК Ирина Кивико.

По данным минфина РК, на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Крыму до 2024 года будет выделено 6,4 млрд. рублей, в том числе на благоустройство 1024 общественных территорий.