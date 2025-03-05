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В Крыму - рекордное число договоров долевого участия в строительстве
фото: pxhere.com

В Крыму — рекордное число договоров долевого участия в строительстве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:02 05.03.2025

Около 15 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве зарегистрировали в 2024 году на территории Крыма, этот показатель стал рекордным с момента возвращения полуострова в состав России. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомрегистра республики.

Несмотря на международные санкции и иные факторы, влияющие на экономическую обстановку, 2024 год выдался в статистическом отношении наиболее результативным по числу зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве на территории Крыма. Сотрудниками комитета было зарегистрировано почти 15 тыс. ДДУ, что является рекордным показателем по этому направлению за все время после возвращения Крыма в состав Российской Федерации, — цитирует сообщение ТАСС.

Как отметила председатель Госкомрегистра Крыма Инна Смаль, в 2024 году сохранился высокий спрос на услуги в сфере государственной регистрации недвижимости. Всего в работу было принято свыше 2,4 млн подобных заявлений, а также запросов на предоставление сведений ЕГРН. По итогам 2024 года зарегистрировали почти 93 тыс. прав на объекты федеральной, государственной и муниципальной собственности. Это необходимо для работы по федеральным, республиканским и муниципальным программам социально-экономического развития.

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С 2014 года специалисты комитета обработали свыше 21 млн заявлений и запросов, зарегистрировали более 4 млн прав на объекты частной собственности.

источник: ТАСС

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