В Крыму ремонтируют популярные у паломников и туристов дороги

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Крыму обновят 28 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 200 км. Среди них − большое количество участков дорог, ведущих к религиозным святыням, местам, куда люди совершают паломнические поездки.

К таким местам круглогодично приезжает большое количество людей, многие добираются из других регионов России. Поэтому необходимо, чтобы дороги туда были комфортными и безопасными, чтобы впечатления от поездки к святыням были максимально приятными, — отметили в республиканском министерстве транспорта.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Золотое Поле – Курское» до трассы «Белогорск – Феодосия» протяженностью 10 км. На данном участке будет выполнен полный комплекс работ по устройству выравнивающего слоя, укладке асфальтобетонного покрытия, обустройству обочин и ремонту покрытия тротуаров.

Эта дорога − альтернативный путь в направлении к Топловскому Свято-Троице Параскевиевскому монастырю — знаменитому женскому православному монастырю, который находится у водного источника, бьющегося из-под земли, который носит имя Святой Параскевы Римской. По многим легендам, именно в этом месте состоялась её мученическая казнь, после которой лечебная вода ключом забила из-под земли на этом месте. В эту точку приходили многие паломники, верящие в чудодейственность святой воды, — уточнили в минтрансе РК.

Еще одно знаковое место расположено в г. Старый Крым – это монастырь Армянской апостольской церкви Сурб-Хач, основанный в XIV веке и расположенный в лесистой долине северо-западного склона горы Святого Креста, южнее находятся руины другого армянского монастыря — Сурб Степанос (святого Стефана). Сурб-Хач — является памятником национального значения и состоит на государственном учёте.

Помимо направлений к святым местам, в Крыму в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируются участки дорог, ведущих к популярным туристическим маршрутам, детским здравницам, курортам и социально значимым объектам для жителей сельских населенных пунктов. За весь период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года в Крыму было отремонтировано около 1100 км автомобильных дорог регионального значения (что составляет 13% от всей сети автомобильных дорог), — подытожили в министерстве транспорта.