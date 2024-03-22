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В у ремонтируют участок дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью
фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

В Крыму ремонтируют участок дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:16 22.03.2024

Благодаря национальному проекту «Безопасные  качественные дороги» в Республике Крым ведутся работы по ремонту участка дороги общего пользования регионального значения Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью протяженностью более 7 км.

Ремонт данного участка дороги ведется для обеспечения комфортного и безопасного движения транзитного транспорта и имеет исключительно важное значение для местных жителей. Дорожники уже практически закончили работы по фрезерованию, а также демонтаж тротуаров и бордюров. В настоящий момент полным ходом идут работы по устройству выравнивающего слоя, верхнего слоя покрытия и устройству обочин, — отмечают в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым на 2024 год составляет около 6 млрд. рублей. В рамках нацпроекта в Крыму будет реализовано 48 объектов, в том числе, 23 автомобильные дороги протяженностью 190 км и 25 мостов и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 пог.м. Заказчиком по всем объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

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Основная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» – увеличение доли дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, создание современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры. Отдельное внимание уделяется приведению в нормативное состояние искусственных сооружений (мостов и мостовых сооружений) − реконструкция аварийных и предаварийных мостов.

С момента старта проекта доля дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла в 2 раза.

источник: по информации пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым

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