В Крыму решающее слово в выборе имени для ребенка — за матерями

В опросе сервиса Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

86% крымчан довольны своим именем, причем женщины и мужчины практически в равной степени. 9% недовольны, но менять имя не собираются. Только 1 человек из 100 сменил или планирует сменить свое имя. 60% родителей ответили, что сами выбирали имя для своего ребенка, причем женщины чаще утверждают, что именно за ними было решающее слово в выборе. 30% предоставили эту возможность своей второй половине, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Подавляющему большинству родителей (95%) нравится имя своего ребенка, и все же чуть чаще довольны те, кто сам и выбирал имя.

К решению ребенка сменить имя 45% родителей отнесутся отрицательно. Каждый четвертый родитель утверждает, что займет нейтральную позицию. 7% воспримут этот шаг благосклонно. Стоит отметить, что более толерантны матери — они значительно чаще отцов говорят, что в подобной непростой ситуации останутся спокойны или поддержат решение ребенка.

Время проведения: 4—9 августа 2024 года

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