В Крыму решение о введении QR-кодов и обязательной вакцинации пока не принято

В Крыму обсуждают возможность закрытия региона на карантин, а также введения QR-кодов и обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, но решение по этому вопросу пока не принято.

Мы обсуждали ситуацию по поводу QR-кодов и обязательной вакцинации для определенных групп населения, но пока решение не принято. Проводится масштабная информационная кампания. В том числе по пропаганде вакцинации, потому что в Республике Крым уровень вакцинированных ниже среднероссийского. Надеемся, что это даст свои плоды, — сказал в эфире телеканала Россия 24 замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Он назвал ситуацию с коронавирусом в Крыму напряженной.

Подбираемся плавно к цифре 500 заразившихся за сутки. На сегодняшний день 472 человека выявлены, для нас это очень значительные показатели. Таких данных не было даже в прошлом году, — отметил Лясковский.

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразились более 82 тыс. человек, выздоровели более 70 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. человек. Самой большой проблемой начала октября стало отсутствие свободных коек в «ковидных» госпиталях Республики.