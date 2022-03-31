В Крыму решили отложить проекты использования воды со дна Азовского моря и опреснения  

Дорогостоящие проекты использования воды из скважин со дна Азовского моря и опреснительных установок для обеспечения Крыма решено отложить в связи с возобновлением работы Северо-Крымского канала. Об этом сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Что касается опреснительных установок, в этой ситуации они не нужны, потому что цена опреснения очень дорогая. Да, это крайняя мера, мы к ней готовились. Я сам лично выезжал на площадки, у нас площадки на случай, что, если бы воды не было подземной достаточно, мы бы быстро поставили опреснительную установку. У нас проекты, места — все готово было… Вода под Азовом найдена — это большой плюс. Мы посчитали примерные затраты на ее транспортировку, сейчас считаем, что это нецелесообразно делать… Это достаточно дорого, поэтому мы пока отложили, — цитирует Хуснуллина ТАСС .

Вице-премьер уточнил, что пресная вода на дне Азовского моря находится на двух пластах: первый — с технической, второй — с чистой питьевой на уровне ниже 250 м.

По словам Вице-премьера, работы по приведению Северо-Крымского канала в нормативное состояние потребуют вложения десятков миллиардов рублей. Средства на эти цели у страны есть, проект включен в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма.

В первую очередь, уточнил Хуснуллин, вода из канала будет использоваться для сельскохозяйственных нужд.

Это очень важно, потому что сельское хозяйство Крыма за восемь лет вынуждено было поменять свою специализацию, потому что оно было в свое время рассчитано на полив из канала. Когда воду перекрыли, пришлось поменять виды сельскохозяйственной деятельности и выращивать только то, что можно выращивать без полива, — пояснил Вице-премьер.

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