В Крыму решили показательно наказать подручного мошенников, заменив условный срок на реальный

В Крыму, по требованию прокуратуры, ужесточено наказание жителю Симферополя, ранее признанному виновным в совершении мошенничества и получившему условный срок.

Верховный Суд Республики Крым рассмотрел апелляционное представление государственного обвинителя на приговор, вынесенный Железнодорожным районным судом г. Симферополя в отношении 31-летнего жителя региона. В августе текущего года он был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Судом установлено, что мужчина входил в группу лиц, занимавшихся хищением денежных средств у пенсионеров, — сообщили в прокуратуре.

В марте текущего года сообщники осужденного, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, позвонили пенсионерке, проживающей в городе Симферополе, и, представившись сотрудниками банковского учреждения, сообщили ложные сведения о том, что принадлежащие ей денежные средства пытались снять с банковского счета. Злоумышленники убедили женщину передать им денежные средства якобы с целью их сохранности. Осужденный встретился с потерпевшей, которая передала ему более 3 млн рублей.

Не согласившись с приговором суда, государственный обвинитель внес апелляционное представление об изменении приговора в связи с несправедливостью и мягкостью назначенного наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым согласилась с позицией прокуратуры, отменила условное осуждение и взяла осужденного под стражу в зале суда, — уточнили в прокуратуре.

Отбывать наказание виновному предстоит в исправительной колонии общего режима.

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