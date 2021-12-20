В Крыму решили распределять «звезды» отелям только по согласованию с Ростуризмом

В Крыму решили усложнить процедуру классификации – определения «звездности» местных отелей и мини-гостиниц. Отныне каждый конкретный пример будет обсуждаться с Ростуризмом. Все дело в начавшейся проверке средств размещеня полуострова. Ее проводят федералы (Ростуризм и Роспотребнадзор) и республиканкое министерство курортов и туризма. Проверка вызвана рядом жалоб туристов в курортных регионах страны на несоответствие средств размещения требованиям категории гостиниц, присвоенных по итогам классификации. Первые крымские итоги… «не очень».

Нарушения классификации будут рассмотрены на профильной комиссии на этой неделе в Москве, а сложную и забюрократизированную процедуру привлечения к ответственности мошенников будем обсуждать с руководством Ростуризма, — написал Волченко на своей странице в Facebook.

Пример – недавний «визит» в отель «три звезды»

Выявлен ряд несоответствий вышеперечисленных гостиниц требованиям присвоенной категории, установленным Положением о классификации, в том числе отсутствие инструкций о мерах пожарной безопасности и планов эвакуации при пожаре, отсутствие пожарного инвентаря, установок сигнализации о пожаре, оповещения, а также эвакуационных выходов, что в купе с узкими лестницами и проходами создают реальные угрозы жизни и здоровью людей! Выявлены грязные матрасы, ржавчина, сломанная сантехника, плесень, сколотая плитка, оголенные провода в стене, пыль и насекомые в радиаторах и постельном белье, — отметил Волченко (и проиллюстрировал фото).

По его информации, принято решение о полной проверке всех аккредитованных местными «экспертами» гостиниц, а также о составлении общего федерального реестра классификаторов-мошенников.

Проверенные отели могут твёрдо рассчитывать на пристальное внимание со стороны министерства и не смогут начать работу если не устранят выявленные проблемы, — пригрозил глава минкурортов РК.

Таких отелей в Крыму немало. Сам Волченко охарактеризовал их метко:: «И снова три звёзды, три не светлых повести…«.

Фото: страница в Facebook В.Волченко.

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