В Крыму решили развивать… промышленный туризм

В Симферопольском районе прошло торжественное открытие экскурсии в сфере промышленного и гастрономического туризма с применением цифровых технологий на фабрике мороженого «Доброе». Одной из первых на новом экскурсионном маршруте в Крыму побывала председатель Комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Госсовета РК Оксана Доброрез.

Промышленный туризм – возможность открыто показать свой продукт. Это важное звено в продвижении региональных производителей и позиционирования собственного товара на рынке, которое способствует формированию доверия к бренду у потребителей. Современные предприятия могут заниматься не только производством товаров, но и организацией экскурсий, — сказала она.

По словам депутата, данный вид туризма входит в федеральную программу повестки как часть общей задачи развития туристической индустрии и инвестиционной привлекательности.

Промышленный туризм — один из самых модных и востребованных трендов на мировом туристическом рынке, а Крым, со своим богатым историческим наследием, имеет огромный потенциал для его развития, способствуя при этом увеличению турпотока, созданию новых рабочих мест, повышению занятости населения, — заявила Оксана Доброрез. — Уверена, что совместными усилиями предпринимательского сообщества, промышленного комплекса, при поддержке органов государственной власти мы сможем вывести Республику на кардинально новый уровень туристической привлекательности.

В рамках экскурсии приглашённые осмотрели помещения фабрики, узнали об истории возникновения предприятия и сладкого продукта, побывали в производственных цехах, дегустационном зале и самостоятельно приготовили мороженое из всех используемых ингредиентов с помощью VR-технологий.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.