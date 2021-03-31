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В Севастополе – 57 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала года – уже свыше 4 тысяч заразившихся
Фото: pxhere.com

В Крыму режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлён

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:48 31.03.2021

Власти Крыма продлили режим повышенной готовности, введенный из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией, до 1 мая. Соответствующий указ опубликован на сайте Совета министров Республики Крым.

С учетом ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, в регионе возможно проведение спортивных мероприятий с общим числом участников не более 50 и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, а также собраний (конференций), проводимых в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Действует масочный режим. Власти рекомендуют лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, при этом активно идет прививочная кампания, и представители группы риска получают вакцину в приоритетном порядке, — отмечает ТАСС

 

 

В Крыму режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлён

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