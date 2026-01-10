Прямо сейчас:
В Крыму - режим повышенной готовности из‑за Балканского циклона

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:14 10.01.2026

На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым Председатель Совета министров Юрий Гоцанюк сообщил о введении на полуострове режима повышенной готовности в связи с приближением Балканского циклона.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток в Крыму ожидаются интенсивные осадки, сильный ветр и риск подтоплений низменных территорий. Все профильные службы должны работать в усиленном режиме, — подчеркнул Юрий Гоцанюк.

Он также отметил, что, по данным синоптиков, с 10 по 11 января на полуострове ожидаются дождь и снег, гололедица, усиление ветра до 30 м/с и подъём уровня воды в реках.

В ходе заседания комиссии даны поручения профильным ведомствам. В частности, ресурсоснабжающим организациям предписано обеспечить круглосуточный режим работы и готовность аварийно‑восстановительных бригад.

 Министерству транспорта Республики Крым совместно с ГУ МЧС России по Республике Крым поручено подготовить места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания вдоль федеральной трассы «Таврида» и автомобильных дорог республиканского значения.

Кроме того, руководителям исполнительных органов власти и муниципальных образований рекомендовано принять комплекс превентивных мер для минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

