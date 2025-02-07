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В Крыму риэлтора подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:53 07.02.2025

6 февраля 2025 года Симферопольским районным судом Республики Крым в отношении сотрудников одного из риэлтерских агентств, находящегося в с. Доброе Симферопольского района Республики Крым, подозреваемых в причастности к совершению особо тяжкого преступления, избраны меры пресечения в виде заключения под сражу и домашнего ареста.

Вышеуказанные лица органом предварительного следствия подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на общую сумму, превышающую  66 000 000 рублей, выплаченных на основании жилищных сертификатов жителям г. Херсона и Херсонской области. При разрешении вопроса об избрании подозреваемым меры пресечения судом было принято во внимание то обстоятельство, что они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку подозреваются в совершении тяжкого умышленного преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, а также оказать давление на свидетелей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. 

Постановление суда вступает в законную силу в течении трёх суток со дня его вынесения.

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источник: пресс-служба Симферопольского районного суда Республики Крым

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