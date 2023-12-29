В Крыму родители хотят, чтобы на уроках труда детей учили готовить, работать с деревом и шить

Кулинария, столярное дело, рукоделие, мелкий бытовой ремонт и работа с электроинструментом — топ-5 наиболее полезных занятий на уроках труда, по мнению родителей. В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие матери и отцы школьников из Крыма.

Владимир Путин подписал закон о введении в школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года. На вопрос о наиболее актуальных навыках и умениях, которым было бы полезно обучить детей на уроках труда, большинство родителей младшеклассников и учеников среднего звена назвали кулинарию (21 и 27% соответственно). Старшеклассников, по мнению родителей, следует прежде всего обучить базовым навыкам шитья и ремонта одежды (23%). Рукоделие наряду со столярным делом входит и в топ-3 пожеланий родителей учеников 1—4 и 5—9 классов, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По мнению родителей, школьников также нужно обучать работе с ручным и электроинструментом (отверткой, гаечным ключом, шуруповертом, дрелью и проч.). Чем старше дети, тем чаще их родители упоминали слесарное дело и электрику.

Матери и отцы старшеклассников чаще родителей учащихся младшего и среднего звена мечтают, чтобы их чад обучили всем навыкам, необходимым современному человеку в быту. Среди умений и навыков, актуальных для старшеклассников, также — вождение и автодело.

Время проведения: 19—26 декабря 2023 года