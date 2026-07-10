В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды и песка в зонах отдыха

По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7 %, по санитарно-химическим показателям – 0,18 %. По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, для исследования качества воды по данным трем показателям было взято суммарно более 5200 проб.

В ходе мониторинга в зонах рекреации исследованы 301 проба на микробиологические показатели, 388 проб на паразитологические показатели и 118 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований одна проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям, добавили в ведомстве.

источник: РИА Новости Крым