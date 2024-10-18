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В Крыму рост урожая овощей "борщевого набора" снизил инфляцию в сентябре
иллюстрация: pikist.com

В Крыму рост урожая овощей «борщевого набора» снизил инфляцию в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 18.10.2024

В сентябре 2024 года в Республике Крым годовая инфляция замедлилась до 7% после 8,1% в августе. Основная причина – увеличение предложения некоторых товаров и услуг в регионе. Показатель инфляции остается ниже значений по ЮФО и России в целом уже восьмой месяц подряд.

В начале осени замедлился годовой рост цен на морковь, картофель и капусту благодаря увеличению урожая овощей в регионе. Также в годовом выражении подешевели бананы, а цены на апельсины снижались сильнее, чем в августе. Это объясняется эффектом высокой сравнительной базы: год назад из-за накопленного ослабления рубля подорожали импортные фрукты и цитрусовые, в результате цены на них тогда выросли более заметно.

Подешевели в годовом сопоставлении куриные яйца. Год назад расходы животноводов существенно увеличились из-за подорожания импортных кормовых добавок, оборудования, запчастей и топлива, поэтому тогда цены на продукт выросли сильнее, чем в сентябре этого года. По этой же причине замедлился годовой рост цен на мясные продукты. В сентябре текущего года цены на них практически не изменились по сравнению с августом.

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Стоимость аренды квартир в Крыму в сентябре в годовой оценке выросла меньше, чем в августе. Одна из причин – расширение предложения такой недвижимости в регионе, в том числе из-за роста объема ввода жилья. Увеличилось и предложение со стороны железнодорожных перевозчиков. В результате годовой рост цен на проезд в поездах дальнего следования в сентябре замедлился.

По оценке Банка России, для снижения инфляции к 4% необходимы более сдержанный рост спроса и жесткие денежно-кредитные условия.

источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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