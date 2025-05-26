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В Крыму руководители больше доверяют команде, чем подчиненные им
фото: pikist.com

В Крыму руководители больше доверяют команде, чем подчиненные им

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:08 26.05.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

76% жителей Крыма в той или иной степени доверяют сослуживцам, 76% — непосредственному руководителю, а 74% — компании-работодателю.

Начальники доверяют подчиненным больше — 84% руководителей полагаются на свою команду. Топ- и мидл-менеджеры считают, что без доверия продуктивная работа невозможна: «Если не доверяешь — увольняй»; «Иначе нужно менять место работы». Однако принцип «доверяй, но проверяй» остаётся актуальным.

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Мужчины доверяют коллегам больше, чем женщины (82% против 71% соответственно). Женщины чаще демонстрируют лояльность к компании (79% против 70% среди мужчин). 3 из 4 работающих доверяют непосредственному начальству, но безоговорочное доверие больше свойственно женщинам, чем мужчинам (32 и 25%).

Время проведения: 1-15 мая 2025 года

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