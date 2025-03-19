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В Крыму руководители чаще благодарят тех, кому мало платят
иллюстрация: pxhere.com (автор: pxhere.com)

В Крыму руководители чаще благодарят тех, кому мало платят

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:05 19.03.2025

Практически каждый пятый работающий никогда не слышал похвалы от своего начальника. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

6 из 10 респондентов вспомнили, когда в последний раз руководство благодарило их за работу: 17% — в последние несколько дней, 12% — от недели до месяца назад, 14% — от 1 до 6 месяцев назад, 5% — от 6 месяцев до года назад, 14% вспомнил о благодарности, полученной более года назад.

Женщин начальство благодарит чаще, чем мужчин. Тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, — чаще, чем тех, чей оклад выше. Жители Крыма, зарабатывающие больше среднего, поясняют: «Только негатив. Похвала же требует и материального поощрения».

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17% работающих заявили, что руководство никогда их не благодарило: «За 15 лет работы — ни разу», «Только ругает».

Время проведения: 24 февраля — 12 марта 2025 года

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