В Крыму руководство кофейни выплатит компенсацию морального вреда за инцидент с ребенком в игровой комнате

Вступило в законную силу решение Кировского районного суда Республики Крым о компенсации морального вреда с индивидуального предпринимателя в пользу несовершеннолетнего в размере 25 тысяч рублей и расходов на оплату услуг представителя в размере 20 тысяч рублей.

Жительница г. Симферополя действуя в своих интересах и интересах своего несовершеннолетнего ребенка, обратилась в суд с иском, требования которого мотивированы тем, что в марте 2023 года истец совместно со своим 5-летним сыном посетила кофейню, расположенную на территории Кировского района Республики Крым, внутри которой располагалась детская игровая комната, принадлежащая ответчику. Малолетнего сына она направила в игровую комнату, а сама расположилась вблизи, после чего она позволила ему взобраться на горку и скатиться в низ. Но приземление было неудачным, так как данная конструкция не была оснащена ударопоглащающим покрытием. Вследствие падения ребенок получил открытую травму головы, — отмечают в пресс-службе суда.

Моральный ущерб истец оценила в 150 тысяч рублей, материальный в 4823 рубля — такую сумму она и указала в исковом заявлении.

Кроме того, истец просила взыскать с ответчика понесенные ею расходы на оплату юридических услуг, которые ей пришлось понести с оказанием юридической помощи в размере 45000 рублей.