В Крыму руководство строительной фирмы «сэкономило» на капремонте амбулатории

Будет суд. Статья – «Мошенничество».

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовных дел в отношении троих руководителей строительной фирмы, обвиняемых в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следователем управления по особо важным делам установлено, что в сентябре 2021 года между Белогорской центральной районной больницей и строительной фирмой был заключен госконтракт по капитальному ремонту врачебной амбулатории в селе Новожиловка на общую сумму более 22 млн. рублей. В рамках преступной схемы были изготовлены подложные документы, в результате чего стоимость фактически не выполненных работ, но указанных в актах о приемке составила более 4,3 млн. рублей, что в дальнейшем было выявлено и подтверждено заключением судебной строительно-технической экспертизы. На основании этих документов руководство строительной фирмы мошенническим способом похитило указанную сумму, причинив ущерб министерству здравоохранения Республики Крым в особо крупном размере, — сообщили в Следкоме.

Противозаконная деятельность сообщников была выявлена и пресечена в апреле 2023 года оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым. Следствием приняты меры к полному возмещению причиненного преступлением ущерба.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.