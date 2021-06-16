В Крыму с 1 июля вырастут тарифы на вывоз мусора. Ненамного, но все-таки

МинЖКХ РК информирует об изменении тарифов на вывоз мусора.

С 1 июля в Крыму повышается стоимость оплаты за оказанную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

Министерство ЖКХ напоминает, что в соответствии с Приказом №49/9 от 18 декабря 2020 г. Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым с 1 июля 2021 года повышается стоимость оплаты за оказанную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ГУП РК «Крымэкоресурсы» на 3,5%.

Как уточнили в Госкомцен РК, в Симферополе тариф с начала года составляет 1 666,67 рублей за одну тонну. С июля горожане будут платить 1726,67 рублей за тонну.