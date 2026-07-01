В Крыму с 1 июля ограничили посещение лесов

Со среды, 1 июля, в Крыму ввели ограничение на посещение лесов. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров республики.

В Крыму ограничили пребывание в лесах. Туда закрыли въезд транспортных средств. Крыме того, в лесах запрещено проводить определенные виды работ ввели. Такие меры приняли для того, чтобы предотвратить угрозы возникновения ЧС, а также обеспечить пожарную безопасность в республике.

При это люди могут посещать места отдыха и пешие маршруты. Они указанных в приказе Минприроды Крыма.

источник: Комсомольская правда Крым

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