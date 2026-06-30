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Новости Республики
В Крыму с 1 июля перестанут работать кассы на 10 ж/д станциях
фото: © РИА Новости . Константин Чалабов

В Крыму с 1 июля перестанут работать кассы на 10 ж/д станциях

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:07 30.06.2026

В Крыму с 1 июля перестанут работать кассы на 10 железнодорожных станциях. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

С 1 июля 2026 года пригородные кассы ЮППК на некоторых станциях Республики Крым будут закрыты… При посадке на пригородный поезд на станциях, на которых не работают билетные кассы, комиссионный сбор за оформление билетов внутри поезда взиматься не будет, — рассказали в компании.

Уточняется, что кассы с 1 июля временно перестанут работать на станциях Краснофлотская, Кировская, Азовская, Нижнегорская, Почтовая, Армянск, Ефремовская, Краснопартизанская, Элеваторная, Урожайная.

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Ранее сообщалось, что пригородные поезда в Крыму 30 мая перешли на летний график. В частности, скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Крыма.

источник: РИА Новости Крым 

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