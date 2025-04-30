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В Крыму с 1 мая будет действовать особый противопожарный режим

В Крыму с 1 мая будет действовать особый противопожарный режим

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:43 30.04.2025

В Крыму с 1 мая 2025 года на территории всего полуострова введён особый противопожарный режим. Такая мера принята для того, чтобы предупредить распространение пожаров и снизить угрозы возможных чрезвычайных ситуаций.

Особый противопожарный режим введен в связи с прогнозируемым установлением Ⅳ и Ⅴ классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки (по данным прогноза метеорологических условий), с усилением ветра и рисками возникновения крупных возгораний сухой растительности на сопредельных территориях с лесным фондом.

ГУ МЧС России по Республике Крым обращает внимание граждан, что особый противопожарный режим подразумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации сил и средств всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС.

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Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. При этом, нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым

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