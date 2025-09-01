Прямо сейчас:
В Крыму с 1 января 2026 года начнет работу государственное юридическое бюро
12:47 01.09.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале напомнил крымчанам о возможности воспользоваться бесплатной юридической помощью.

Так, с начала 2025 года такая помощь была оказана почти десяти тысячам крымчан, в том числе двум тысячам участников специальной военной операции и членов их семей.

По информации Министерства юстиции РК, жители республики обращались к специалистам государственной системы бесплатной юридической помощи по самым разным вопросам: от получения мер социальной поддержки, установления группы инвалидности и реабилитации инвалидов до предоставления льгот и социальных гарантий участникам СВО и их семьям. Граждане могли получить устные и письменные консультации, помощь в составлении документов правового характера. Также их интересы представлялись в судах.

Вместе с этим Сергей Аксёнов отметил, что распоряжением Совета министров РК в республике создано государственное юридическое бюро, которое начнет работу с 1 января 2026 года.

Это позволит повысить доступность бесплатной юридической помощи, расширить категории граждан, имеющих право на такую помощь, будет способствовать решению важных социальных проблем, волнующих людей, – считает Глава Крыма.

Узнать о том, какие категории граждан обладают правом на получение бесплатной юридической помощи, можно по ссылке. Телефон для справок: +7-3652-52-88-45.

